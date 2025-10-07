Viaduct Veendam te laag voor mega-transformatortransport

VEENDAM, TER APELKANAAL – Zondagmorgen staat een indrukwekkend transport op de planning: een hoogspanningstransformator van maar liefst 312,7 ton moet vanaf Veendam zijn weg vinden naar het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal.
Maar in Veendam stuit het gevaarte op een hindernis: het viaduct bij de Veendammerpoort aan de Drieborgweg is nét iets te laag.
Gelukkig komt Transportbedrijf Wagenborg met een slimme oplossing. In plaats van een omweg, kozen ze ervoor om 30 centimeter asfalt onder het viaduct tijdelijk te verwijderen. Zo ontstond een krappe maar voldoende doorgang, met slechts 20 centimeter speling tussen beton en transformator.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg