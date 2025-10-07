Vogelgriep vastgesteld in Gasselternijveenschemond

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND – In Gasselternijveenschemond (gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe) is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikenouderdieren. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 71.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit is de eerste besmetting sinds maart van dit jaar. Binnen de 3-kilometerzone liggen 6 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend. In de beperkingszone van 10 km rond de besmette locatie liggen daarnaast nog 25 andere commerciële pluimveebedrijven.

Maatregelen in de beperkingszone van 10 km

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Ook geldt een ophok- en afschermplicht in de hele 10-kilometerzone. De ophokplicht is van toepassing op commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). De afscherm- en ophokplicht is een effectieve preventieve maatregel om nieuwe besmettingen te voorkomen, omdat de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels verkleind wordt.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.

Geen landelijke maatregelen

Er geldt momenteel geen landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. Deze besmetting is geen aanleiding om direct een landelijke ophok- en afschermplicht in te voeren. Wel zal de deskundigengroep dierziekten op korte termijn opnieuw bij elkaar komen voor een risicobeoordeling.

Bron: Rijksoverheid

Catharina Glazenburg