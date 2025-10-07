Zeehond Rave, gevonden op illegaal feest, wordt vrijgelaten

LAUWERSOOG – Zeehond Rave, die afgelopen zomer landelijke bekendheid verwierf toen ze werd aangetroffen bij een illegaal feest in Borgsweer, wordt aanstaande zaterdag vrijgelaten in de Waddenzee. Na een intensieve revalidatieperiode in het Zeehondencentrum Pieterburen, nu gevestigd in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog, is ze klaar om haar natuurlijke omgeving weer op te zoeken.
Op 21 juni 2025 werd Rave, een pasgeboren zeehondenpup, gevonden tussen geparkeerde auto’s bij een illegaal feest in Borgsweer. De politie ontdekte haar moederloos en verzwakt. Rave werd onmiddellijk naar het WEC gebracht, waar ze intensieve zorg kreeg.
Spoedoperatie en ziekte
Tijdens haar verblijf in het centrum kreeg Rave een navelbreuk, waarvoor een spoedoperatie noodzakelijk was. Na een succesvolle ingreep herstelde ze gestaag. Ze werd nog ziek, met symptomen zoals niezen en hoesten, maar daarna ging het steeds beter. Half augustus begon ze zelfstandig te eten en sinds half september zwemt ze actief in de grote Sea Pool, waar bezoekers haar onder andere via het onderwaterraam kunnen zien.
Een zeehond die veel mensen raakte
Rave bleek niet alleen bijzonder voor de verzorgers, maar ook voor het publiek. Bezoekers kwamen speciaal naar het centrum om haar te zien, en er kwamen talloze berichten en e-mails binnen met de vraag hoe het met haar ging. Haar verhaal raakte veel mensen en liet zien hoeveel betrokkenheid er leeft bij het welzijn van wilde dieren.
Vrijlating in de Waddenzee
De vrijlating van Rave vindt plaats op zaterdag 11 oktober. Het Zeehondencentrum is blij dat Rave weer naar haar natuurlijke omgeving kan, maar benadrukt ook dat haar opvang waarschijnlijk niet nodig was geweest zonder menselijk handelen. Haar verhaal onderstreept de dringende noodzaak om verantwoord om te gaan met wilde dieren en hun leefgebied, zodat situaties als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.
Bron en foto’s: WEC | Zeehondencentrum Pieterburen
Catharina Glazenburg