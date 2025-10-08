Bibliotheek Pekela gesloten vanwege een verbouwing

OUDE PEKELA – De bibliotheek in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela is vanaf maandag 13 oktober een paar weken gesloten vanwege een verbouwing. Met de verbouwing wordt de bieb toekomstbestendiger gemaakt.
Het wordt een prettiger plek om te verblijven en kunnen er meer activiteiten georganiseerd worden voor bezoekers. Na de verbouwing sluit de Bibliotheek nog beter aan bij de behoeften van bezoekers. De jeugdafdeling krijgt meer spelelementen, er komen fijne zitplekken om te lezen of te werken en het Taalhuis krijgt een betere plek. Ook komt er een aparte ruimte voor activiteiten die rust en privacy vragen, zoals de spreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Tijdens de verbouwing kunnen leden van Bibliotheek Oude Pekela bij alle Groningse bibliotheken materialen lenen en terugbrengen of gebruikmaken van werkplekken en computers. Begin november is de Pekelder bibliotheek weer open.
De verbouwing is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en met inbreng van onze inwoners. De opknapbeurt wordt mede mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage voor bibliotheken.
Ook zijn er plannen om de ontmoetingsruimte van De Binding zelf een facelift te geven.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg