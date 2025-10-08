De Klinker Winschoten viert tienjarig bestaan – directeur Robert Bangma kondigt vertrek aan

WINSCHOTEN – Cultuurhuis De Klinker in Winschoten bestaat dit jaar tien jaar. Het multifunctionele gebouw, waarin theater, bibliotheek, kunstencentrum en lokale omroep samenkomen, is inmiddels niet meer weg te denken uit Oost-Groningen. Tegelijkertijd neemt directeur Robert Bangma binnenkort afscheid van de organisatie.

De huidige Klinker opende in maart 2015 haar deuren, maar de geschiedenis van het cultuurhuis gaat veel verder terug. De eerste Klinker werd in 1973 geopend door prinses Margriet, als opvolger van zaal Dommering die enkele jaren eerder was afgebrand. Het gebouw stond destijds symbool voor een nieuw cultureel begin in Winschoten.

Aan het begin van deze eeuw werd besloten dat het pand aan vernieuwing toe was. De oude Klinker en de muziekschool werden gesloopt, waarna in 2012 de bouw van het nieuwe cultuurhuis begon op dezelfde plek. Na een moeizame bouwperiode – met onder meer een faillissement van de hoofdaannemer – werd het nieuwe complex eind 2014 opgeleverd. Cabaretier Bert Visscher had in maart 2015 de eer om de eerste voorstelling te geven.

Het moderne gebouw, ontworpen door Atelier PRO uit Den Haag, beschikt over een grote theaterzaal met 620 stoelen en een kleine zaal met 158 plaatsen. Daarnaast biedt het onderdak aan Bibliotheek Winschoten, het Kunstencentrum, en RTV GO, dat samen met RTV Westerwolde de lokale omroep Groningen 1 gaat vormen.

Na de heropening moest De Klinker opnieuw haar positie opbouwen in het culturele landschap. Artiesten, impresariaten en bezoekers moesten het vernieuwde theater weer weten te vinden. Dankzij een modern ontwerp – met onder meer een overdekt laad- en losgedeelte, essentieel voor grotere producties – wist De Klinker zich snel te profileren als volwaardig cultuurhuis.

In die opbouwfase speelde directeur Robert Bangma een belangrijke rol. De uit Workum afkomstige Bangma kwam na een lange loopbaan in de popcultuur (o.a. VERA, Simplon en Noorderslag) naar Winschoten om De Klinker door de coronaperiode te loodsen en verder te laten groeien. Onder zijn leiding groeide het bezoekersaantal tot ruim 50.000 per jaar, een indrukwekkende prestatie voor een regio met relatief weinig inwoners.

Bangma kijkt met trots terug op die ontwikkeling: “We hebben een sterk team met mensen die weten wat gastvrijheid en kwaliteit betekenen. De Klinker bruist – niet alleen door het theater, maar ook door de bibliotheek en het kunstencentrum dat wekelijks honderden leerlingen trekt.”

Na bijna tien jaar in Winschoten kiest Bangma echter voor een nieuwe stap. Tegen het einde van dit jaar of begin 2026 legt hij zijn functie als directeur neer. Over zijn toekomstplannen houdt hij zich nog op de vlakte, maar zijn vertrek doet hij met vertrouwen. “De organisatie staat stevig. Ik denk dat niemand buiten De Klinker zal merken dat er een wisseling van de wacht is,” zegt hij bescheiden.

Terwijl De Klinker haar tienjarig jubileum viert, wordt er alvast vooruitgekeken naar de toekomst. Er liggen plannen om meer te doen voor jongeren, grotere artiesten naar Winschoten te halen en nieuwe programma’s op te zetten voor specifieke doelgroepen. Daarmee blijft De Klinker ook in de komende tien jaar een belangrijk cultureel hart voor Oost-Groningen.

Catharina Glazenburg