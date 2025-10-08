Eten en verhalen in de bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Samen eten, proeven en verhalen delen. Bij de bibliotheek vragen ze jou om een lekkernij te maken dat je doet denken aan thuis, je familie, of een bijzonder moment. Een gerecht dat vertelt over waar jij vandaan komt, die de aanwezigen gaan proeven.
Neem jij je lekkernij mee? De Bibliotheek zorgt voor koffie, thee en drinken. Samen proeven en luisteren naar jouw verhaal erachter.
Iedereen is van harte welkom, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De bijeenkomst is in bibliotheek Ter Apel is op maandag 20 oktober om 11.00 uur.
Aanmelden kan via de site van Biblionet Groningen of via Niels Mulder; n.mulder@biblionetgroningen.nl.
Bron: Harma de Roo
Catharina Glazenburg