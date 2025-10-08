Farewell Jazzparty bij de HarbourClub Winschoten

Foto: Mazzelmoaze
- CG - Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Op 1 november wordt in de HarbourClub Winschoten een Farewell Jazzparty georganiseerd.

De HarbourClub Winschoten stopt per 31 december 2025. Dat vieren ze in stijl met een Farewell Jazzparty. De werkplaats wordt getransformeerd tot een nachtclub, met een feestelijk programma:

  • 20.00 uur welkom met een glas cava van de Wijnprofessor
  • 21.00 uur Concert Wouter Hamel en zijn band. Ze nemen u mee naar een dampende nachtclub vol opwindende jazz uit het interbellum met een sausje van van nu.
  • 22.30 uur Duizend en één nacht buffet
  • 23.00 uur Dansen met een DJ

Aanmelden via marjan@harbourclubwinschoten.nl

Dresscode: Feestelijk!

Bron: Harbourclub Winschoten

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.