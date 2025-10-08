Feestelijke onthulling van Social Sofa op de brink in Sellingen

SELLINGEN – Na een lange periode van voorbereiding en vele uren monnikenwerk was het vanmiddag eindelijk zover. Stichting Heksje Hasje had de eer om een mozaïekbank – een zogeheten Social Sofa – te onthullen en te schenken aan alle inwoners van Sellingen.

De kleurrijke bank heeft een vaste plek gekregen op de brink, midden in het dorp. Deze centrale locatie staat symbool voor verbinding en ontmoeting: precies waar de Social Sofa voor bedoeld is. Het initiatief van Stichting Heksje Hasje moet bijdragen aan meer onderling contact, saamhorigheid en gesprekken tussen dorpsbewoners.

De bank is ontworpen door Stichting Het Wilde Oosten uit Winschoten en toont herkenbare elementen uit de omgeving van Sellingen: de bosrijke natuur, de middeleeuwse kerk, de schaapskooi én natuurlijk het verhaal van Heksje Hasje.

Aan het ontwerp en de uitvoering werkten verschillende partijen mee, waaronder CBS Het Gebint, OBS Op d’Esch, de schildersgroep Kunst en Zo van Welzijn Westerwolde, en kunstenaars van Het Wilde Oosten.

Tijdens de feestelijke onthulling waren alle inwoners van Sellingen uitgenodigd. Wethouder Wietze Potze onthulde het informatieve paneel bij de bank, terwijl leerlingen van de Sellingenster basisscholen de eer hadden om de Social Sofa zelf te onthullen.

Heksje Hasje: verbinding en verhalen

Stichting Heksje Hasje werd in juni 2024 officieel opgericht met als doel het lokale volksverhaal over het vriendelijke heksje, bedacht door wijlen Annie Hoomoedt, levend te houden. Het heksje van de Hasseberg staat symbool voor behulpzaamheid en vriendelijkheid – waarden die de stichting wil uitdragen via activiteiten en evenementen.

Voorzitter Wilma Musters-Hoomoedt vertelt: “Heksje Hasje is een geweldige kapstok om activiteiten aan op te hangen. We willen verbinding creëren tussen inwoners, scholen, verenigingen en ondernemers, en tegelijkertijd het verhaal levend houden.”

Het bestuur van de stichting bestaat uit Wilma Musters-Hoomoedt (voorzitter), Nelleke Dragt (secretaris), Gerard Musters (penningmeester), Jantina de Roo, Ronald Kruize en Mariëlle Winter (bestuursleden).

De mozaïekbanken van Social Sofa worden sinds 2009 gemaakt in Winschoten. Elke bank is van massief beton, weegt zo’n 1700 kilo en wordt bekleed met glasmozaïek door vrijwilligers uit de regio. Vaak zijn ontwerpen gebaseerd op tekeningen van kinderen, wat elke bank een uniek en persoonlijk karakter geeft.

Met deze nieuwe aanwinst op de brink heeft Sellingen er een bijzondere ontmoetingsplek bij – een plek waar kunst, verhaal en verbinding samenkomen.

Foto’s: Johannes Velthuis

Catharina Glazenburg