Gemeente en Dorpscoöperatie Pekela ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

BOVEN PEKELA – De samenwerking tussen de gemeente Pekela en de Dorpscoöperatie Pekela is woensdagmiddag officieel bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee komt een intensief en constructief voorbereidingstraject tot een formeel vervolg.

Met deze bijzondere samenwerking wordt gestreefd naar het behoud van minstens 26 van de 34 bruggen in het Pekelder Hoofddiep. De Dorpscoöperatie Pekela neemt het voortouw bij het weer bevaarbaar maken van het diep en zal daarnaast de bruggen onderhouden en bedienen. De gemeente Pekela is verantwoordelijk voor de vervanging van vijf bruggen en de walbeschoeiing.

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad de visie Pekelder Hoofddiep 2040 vast. Daarbij is geld vrijgemaakt om de plannen uit deze visie verder uit te werken en uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van dat raadsbesluit was de opdracht aan het college van B&W om de samenwerking met de Dorpscoöperatie concreet vorm te geven. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en een verder uitgewerkt bedrijfsplan van de coöperatie.

De overeenkomst werd vanmiddag ondertekend bij de Zuiderdraai in Boven Pekela — de laatste draaibrug voor het A.G. Wildervanckkanaal en tevens de eerste brug die door de Dorpscoöperatie operationeel wordt gemaakt. Na de ondertekening droeg burgemeester Jaap Kuin symbolisch de sleutel van de bruggen over aan voorzitter Jetse Woltjer van de Dorpscoöperatie Pekela.

Nog voor het einde van dit jaar moet de aanbesteding voor de vervanging van de walbeschoeiing zijn afgerond. Begin 2026 starten de werkzaamheden bij de sluis in Boven Pekela, richting Oude Pekela. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners.

De bruggen die de gemeente gaat vervangen zijn onder andere de Schooldraai bij de Theo Thijssenschool in Boven Pekela, die als voorbeeld moet dienen voor de nieuwe generatie bruggen.

Daarnaast staan onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Koenemansbrug, Ericabrug, Ommelanderklap, Samenwerkingsdraai, Dekbadde, Doorsneedraai en Koloniedraai — met name het aanbrengen of herstellen van de slijtlaag.

Verder wordt gekeken naar mogelijke overdrachten: de Blijhamsterbrug zou naar de provincie kunnen gaan, terwijl voor drie sluisbruggetjes overleg loopt met het waterschap.

De gemeente onderzoekt ook de knelpunten aan de landzijde van het Pekelder Hoofddiep, waar onder meer het riool moet worden vervangen en alternatieve routes voor landbouwverkeer worden bekeken.

Foto’s: Jan Glazenburg

Catharina Glazenburg