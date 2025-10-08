Groot Alteveer man Bert Schenkel overleden

ALTEVEER – Triest nais, groot Alteveer man Bert Schenkel is dinsdagmörn op 69 joarege leeftied overleedn.
Bert het n’baarg doan en betaiknt veur zien dörp en veur de ploatseleke voetbalvereniging. Bert was veur alles wat e doan het terecht benuimd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bert het zulf joarnlaank veurin stoan als scoornde spits bie t’eerste elftal van Alteveer en hij is 23 joar veurzitter west van zien verain. Veur dit alles was Bert benuimd tot Erelid van zijn club en had e ook de goldn KNVB speld oetreikt kreegn.
Mensn dai Bert geern mochtn kenn vrijdagoavmd hun condoleances overbrengn aan de familie . (vrijdag 10 oktober van 17.30-18.30 uitvaartcentrum Acacialaan 61 Winschoten). Aanstoande moandag nemt de familie in beslootn kring oafschaid van hun Bert.
Ik wens de familie en vrundn alle staarkte tou mit dit grote verlais.
Gert Meulman