Leer Gronings praten – geef je nu op voor een van de nieuwe taalcursussen!

TER APEL, GRONINGEN – Altijd al Gronings willen leren spreken? Dan is dit je kans! In oktober starten er weer nieuwe basiscursussen Gronings praten bij Erfgoed in Groningen – op locatie én online. Of je nu zelf uit Groningen komt, er pas woont of er werkt in bijvoorbeeld zorg of overheid: met deze cursus leer je op een laagdrempelige manier de basis van het Gronings.
Drie startmomenten, drie locaties:
- Ter Apel – vanaf donderdag 9 oktober, Bibliotheek Ter Apel
Docent: Meike Stedema
- Groningen – vanaf maandag 13 oktober, kantoor NOORDWOORD
Docent: Reinder van der Molen
- Online – vanaf maandag 28 oktober
Docent: Wil Werkman
Wat leer je?
In tien lessen van anderhalf uur leer je de basisbeginselen van het Gronings spreken. Je werkt met een lesboek, luisterfragmenten en spreekopdrachten, zodat je steeds makkelijker gesprekken kunt voeren in het Gronings. De nadruk ligt op spreekvaardigheid en praktische taalbeheersing. Werk je met mensen die Gronings spreken, of wil je je thuis voelen in je nieuwe omgeving? Dan is deze cursus ideaal voor jou.
Wanneer je de taalcursus goed hebt afgerond ontvang je van Erfgoed in Groningen een certificaat.
Praktische informatie:
- Duur: 10 lessen van 1,5 uur
- Online of op locatie: Kies de variant die bij je past
Aanmelden
Dou mit! Meer informatie en aanmelden kan via de website van Erfgoed in Groningen. https://erfgoedpartners.nl/cursusaanbod/geplande-cursussen/
Bron: Erfgoed in Groningen
Catharina Glazenburg