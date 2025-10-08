Luister naar Winschoter kunstenaars en herinneringen via audiowandeling

WINSCHOTEN – Na het succes van de luisterwandeling Huilende Bruiden en Oudeschip neemt theatergezelschap Ruimtereis van 18 oktober t/m 2 november deelnemers mee op een nieuwe audiotour in Winschoten. Vijf kunstenaars blikken terug op hun jeugd en vertellen hoe de stad hen heeft gevormd.

Aan de horizon

Je bent ergens opgegroeid waar je ook vertrekt. En als je dan terugkomt ben je zelf veranderd, en de plek die je zo goed dacht te kennen is ook anders. Hoe krijg je weer voeling met de plek waar je vandaan komt? In Winschoten aan de Horizon reflecteren vijf kunstenaars op hun jeugd in Winschoten. Ze zijn ooit weggegaan om zich ergens anders te ontwikkelen. Toch blijven ze verbonden aan Winschoten. De plek die je kunt verlaten, maar die je nooit helemaal los kunt laten.

Winschoten aan de Horizon is een luisterwandeling gemaakt door Tom Tieman door het centrumgebied. De binnenstad heeft veel veranderingen moeten doorstaan. Oude buurten werden afgebroken en vervangen door winkelcentra met parkeerplaatsen. Karakteristieke gebouwen als de bibliotheek, de Jeugdtheaterschool en – nog recent- het Sint Lucas Ziekenhuis zijn verdwenen. Wat doet dat met mensen die er een tijd niet zijn geweest? Herkennen ze Winschoten nog? Of kijken ze naar een plek die ze zich niet meer herinneren?



Stad in verandering

Wandelaars passeren de Langestraat waar veel winkelpanden leegstaan, De Zeeheldenbuurt en het prachtige Rosarium in het Stadspark. Maar ze komen ook langs het onlangs gesloopte Sint Lukas Ziekenhuis en de Torenstraat. Tieman liep met Ralph Mulder, Zahra Lfil, Jaap Ploeger, Richard Nobbe en Saskia Diesing rond om ze te vragen naar hun jeugdherinneringen. “Bijna allemaal hebben ze nog familie in Winschoten wonen, maar bezoeken ze de binnenstad nauwelijks meer. Sommigen waren echt geschrokken van de vele panden die er niet meer staan. Tegelijkertijd merk je ook een kentering in de binnenstad. Er is veel leegstand geweest maar er wordt ook veel panden opgeknapt. Een groep ondernemers springt in de bres om oude panden te behouden. Hoopvolle ontwikkelingen voor Winschoten”, aldus Tieman.



Wandelen

De route start en eindigt bij de Lutherse Kerk aan de Vissersdijk. Deelnemers lopen de route samen of individueel en volgen aanwijzingen via pijlen op de straat en via de audiotour. Elke vijf minuten vertrekt er iemand. De wandeling is gemaakt in het kader van Winschoten200. Dit jaar viert de stad dat het 200 jaar geleden stadsrechten kreeg. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Grand Theatre.



Volgens Tieman is de wandeling ook een ode aan Winschoten. “Sommigen hebben hier een moeilijke jeugd beleefd, maar de meesten hebben echt de tijd van hun leven in Winschoten gehad. Dat komt terug in hun werk. Ze nemen Winschoten overal mee naartoe. Net zoals ik ook de plek waar ik ben opgegroeid meeneem.”

Bron: Tom Tieman

Catharina Glazenburg