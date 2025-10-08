VLAGTWEDDE – OBS De Clockeslach in Vlagtwedde heeft nu ook een eigen schoolbibliotheek
OBS De Clockeslach en Biblionet Groningen hebben een samenwerking gestart met een bibliotheek op
school.
Daarmee zetten de school en de bibliotheek in op het vergroten van de leesvaardigheid en het leesplezier.
Mede dankzij de impulsregeling vanuit het Masterplan Basisvaardigheden kon deze school aansluiten bij “de Bibliotheek op School” en krijgt het leesonderwijs een boost.
Vanmorgen werd de nieuwe schoolbibliotheek, onder grote belangstelling van ouders en andere genodigden, feestelijk geopend door de wethouder van de gemeente Westerwolde Wietze Potze.
Voor de boeken was er door leden van de ouderraad een aantal mooie kasten verfraaid en kleurrijk geschilderd.
Lezen is een belangrijke vaardigheid die je je hele leven nodig hebt.
Wie goed kan lezen, kan de wereld beter begrijpen. Maar lezen gaat niet vanzelf, daar moet je in investeren. Het is belangrijk om leerlingen te laten ervaren dat lezen leuk kan zijn.
Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen
ineen om de taal- en informatievaardigheden van kinderen naar een hoger niveau te tillen.
Elk jaar stellen de school en de bibliotheek een plan op met doelen en activiteiten.
Aan de hand daarvan is er dagelijks aandacht voor lezen.
Voor de opening van de schoolbibliotheek lazen uit groep 1en 2: Julian, Nicky, Esmee en Ella, uit groep 3en 4: Lois, Jorg, Stijn en Nomé, uit groep 5 en 6: Liam, Michelle, Lianne en Tim Groep en uit groep 7 en 8: Amanda, Elise, Twan en Loreen samen een gedicht voor.
Daarna mocht de jongste leerling van de school, Danee Huls. het eerste boek lenen en daarmee was de schoolbibliotheek officieel geopend.
Voor boeken kunnen de leerlingen, naast de Openbare bibliotheek, nu ook terecht in de
schoolbibliotheek, die een gevarieerde en actuele collectie heeft!
Bron: persbericht Biblionet Groningen
Geert Smit
