Onstwedde moet het een tijd zonder diamant stellen

ONSTWEDDE – Gisteren is op de rotonde in Onstwedde de grote diamant verwijderd.
Ter voorbereiding voor de megatransporten van de transformatoren van TenneT, die binnenkort richting Ter Apelkanaal gaan, is gisteren de rotonde in Onstwedde leeggehaald. De grote blauwe diamant wordt voorlopig elders opgeslagen.
Voor het nieuwe hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal zijn zes transformatoren nodig. Op zes zondagen tussen 12 oktober en 16 november worden deze naar Ter Apelkanaal gebracht.
De zes transformatoren worden gemaakt in een fabriek van Royal SMIT in Nijmegen. Daarna worden ze met een schip naar Veendam gebracht. In Veendam worden de transformatoren van het schip gehaald bij De Losplaats in het industriegebied. Vanaf daar rijden ze met transportbedrijf Wagenborg naar het nieuwe hoogspanningsstation in Ter Apelkanaal. De route is ongeveer 35 kilometer lang (zie onderstaande kaart).
Een transformator is een apparaat dat stroom geschikt maakt voor gebruik in huis (let op: die van TenneT doet dat niet direct, maar verlaagt spanning van 380 naar 110 kV). Hij verandert hoge spanning in lagere spanning. De transformatoren die zij vervoeren zijn groot:
- 12 meter lang
- 3,5 meter breed
- 5,7 meter hoog
- 312.700 kilo (vergelijkbaar met een Boeing 747)
Voor deze megatransporten worden wegen tijdelijk afgezet en worden sommige lantaarnpalen en verkeersborden tijdelijk verwijderd. Verkeer wordt omgeleid. Borden geven de omleidingsroutes aan en op de dagen van het transport worden verkeersregelaars ingezet. Zo snel als mogelijk worden weggedeelten, na het passeren van het transport, ook weer vrijgegeven.
Het transport begint om 7.00 uur en komt naar verwachting in de middag rond 15.00 uur aan in Ter Apelkanaal. Ga uit van zo’n 6 à 7 uur. De weg is alleen afgesloten als het transport passeert. Afhankelijk van de plaatsen duurt dit enkele minuten. Er komen omleidingsroutes. Er wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars. Parkeren in de berm is niet toegestaan. Bomen worden alleen als het echt nodig is gesnoeid. Daarom rijdt een snoeiploeg mee tijdens het transport.
Bron: TenneT
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg