Oproep aan dorpen in Groningen: Maak samen een nieuw dorpsommetje

GRONINGEN – ‘Welk dorp maakt samen het mooiste ommetje?’ De provincie Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen en Routebureau Groningen roepen dorpsverenigingen en bewonersgroepen de komende maanden op om een nieuw dorpsommetje te bedenken en een aanvraag in te dienen.
Met de prijsvraag willen de initiatiefnemers dorpen enthousiasmeren om gezamenlijk een ommetje te bedenken en aan te vragen. Het winnende idee ontvangt de volledige aanleg van het dorpsommetje, met financiering en begeleiding. Een aanvraag indienen kan tot 14 februari 2026. De prijsuitreiking vindt plaats in het provinciehuis op 26 maart.
Dorpsommetjes
Dorpsommetjes zijn korte, gemarkeerde wandelroutes door en om het dorp die door bewoners zijn bedacht. Je kunt er genieten van het landschap, dorpsgenoten ontmoeten en ontspannen. Vaak gaan ze over historische paden of boerenland. De provincie Groningen telt op dit moment ruim 45 ommetjes.
Inspiratiebijeenkomst op 16 oktober
Om belangstellenden enthousiast te maken en voor te bereiden op een aanvraag, vindt op donderdag 16 oktober een inspiratiebijeenkomst plaats in het provinciehuis van Groningen. Dorpsverenigingen en bewonersgroepen zijn van harte welkom om hun ideeën te delen en te leren hoe ze een eigen dorpsommetje kunnen aanleggen. Aanmelden is wel nodig en kan via deze pagina.
Voorbeeld uit de praktijk
Op 2 oktober was de eerste bijeenkomst in Veendam. Het werd een inspirerende avond voor dorpsbewoners met een wandelwens. Hier bleek dat veel dorpen prachtige ideeën hebben voor een eigen ommetje, maar vaak niet goed weten hoe dat idee tot uitvoering te brengen. Landschapsbeheer Groningen gaf praktische handvatten: van route-idee tot samenwerking met grondeigenaren. Ook was er een melkveehouder uit Ten Post die ervaringen met wandelaars op het eigen boerenlandpad deelde.
Inspiratiebijeenkomst Groningen
Donderdag 16 oktober 2025Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen Programma: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Kijk voor meer informatie over het initiatief op de website van de provincie Groningen.
Provincie Groningen
Catharina Glazenburg