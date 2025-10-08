Pekelder wethouders bij jubileumfeest Wieder en CST Cosis

WINSCHOTEN – De Pekelder wethouders Ellen van Klaveren en Reiny Kuiper waren dinsdag in Winschoten bij een jubileumfeest. Een dubbelfeest van samenwerkingspartners Wieder en CST Cosis.
Wieder is een tussenvoorziening van het Dollard College voor leerlingen die om wat voor reden dan ook buiten het reguliere onderwijssysteem vallen. Het Centrum voor Scholing en Training van Cosis is voor scholieren die tijdelijk geen school hebben omdat ze er problemen hebben gekregen. Wieder bestaat 25 jaar en CST Cosis 12,5 jaar. Reden genoeg voor een feestelijke open dag.
De Pekelder wethouders waren er niet alleen voor het gebak. Ze moesten ook aan de bak. Een van de thema’s die de leerlingen krijgen voorgeschoteld is samenwerken. En daar zijn speciale spelletjes voor. Kuiper en Van Klaveren bleken daarin prima te kunnen samenwerken.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg