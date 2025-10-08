Portret van Jane Goodall bij artotheek Artos in Slochteren

VEENDAM, SLOCHTEREN – De Veendammer kunstenaar Theo Zwinderman kwam onlangs in het nieuws met zijn indrukwekkende portret van Jane Goodall dat hij slechts één dag voor haar overlijden voltooide. Nu is dit bijzondere werk te bewonderen bij Artos Kunstuitleen & Expositie in Slochteren.
Hoewel het portret geen onderdeel is van zijn lopende expositie “Van Aria’s tot Akkers”, is het daar apart te bezichtigen. Het portret van de wereldberoemde Britse primatologe en natuuronderzoeker krijgt binnen de artotheek een eervolle plek.
Het portret is een collage opgebouwd uit talloze stukjes papier. De ogen van Goodall vormen het centrale focuspunt, terwijl op de achtergrond silhouetten van Afrika en Afrikaanse motieven verwijzen naar haar jarenlange werk met chimpansees in Tanzania.
Voor de Veendammer was Jane Goodall al van jongs af aan een grote inspiratie. “Als kind wilde ik, net als zij, bioloog worden. Uiteindelijk ben ik de kunst ingegaan, maar haar liefde voor dieren is me altijd bijgebleven,” vertelt Zwinderman.
Wat er met het portret gaat gebeuren, is nog niet zeker. Zwinderman heeft aangegeven het te willen schenken aan het Jane Goodall Instituut Nederland of aan Stichting Aap, waar hij Jane persoonlijk heeft ontmoet. Bestuurslid Ria Tepper van de artotheek ziet het portret van Jane als “een mooie aanvulling op de andere werken.”
Bezoekers kunnen de expositie én het bijzondere portret tot en met 19 november bezichtigen bij Artos Kunstuitleen & Expositie, Hoofdweg 88 in Slochteren.
Open op: dinsdag van 17.00 – 20.00 en zondag van 13.00 – 16.00 uur. Zie verder: www.kunstuitleenslochteren.nl.
Bron: Artos Kunstuitleen & Expositie Slochteren, Ciska de Groot
Catharina Glazenburg