STADSKANAAL – Op zondag 12 oktober houdt Pascal Bunk zijn Preek van de Leek in de Semsstraatkerk.
Op zondagmiddag 12 oktober wordt om 15.00 uur in de Semsstraatkerk door Pascal Bunk de Preek van de Leek gehouden. Het thema is: ‘Ik ben een rasoptimist; ook in de regen kun je dansen’ of Optimist door de dood.
U bent van harte welkom.
Toegang is vrij, maar…bij een preek hoort een collecte
Voor het programma van concerten en verdere activiteiten verwijzen we naar de site www.semsstraatkerk.nl
Stichting Vrienden Semsstraatkerk
Grieta Vosselman