Sander van der Eijk komt langs bij de COVS Oldambt en Veenkoloniën

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 8 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG ZON | MORGEN WEER OPKLARINGEN

De zon laat zich vandaag maar heel weinig zien en uit de bewolking kan vooral vanmiddag soms een drup regen vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, die draait naar het westen en vanavond naar het noordwesten. Maximumtemperatuur 16 graden. Vanavond komen er uit die hoek ook een paar opklaringen en vannacht is het daarna redelijk helder met minimumtemperaturen rond 9 graden.

Morgen wisselen mooie zonnige perioden af met wat wolkenvelden. Er staat dan een matige wind uit noordwest tot west en het wordt morgenmiddag 15 á 16 graden. Vrijdag is er iets meer bewolking dan zon en een klein buitje is dan mogelijk, en zo gaat dat weerbeeld in het weekend door met geregeld zon en enkele bewolkte momenten. Matige wind uit noordwest tot noord in het weekend, en daardoor iets lagere middagtemperaturen van 14 of 15 graden.

Na het weekend wordt het ook ‘s nachts wat kouder want dan draait de wind verder naar het noordoosten. Maar het is dan vrij zonnig en ook droog.