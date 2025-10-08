Sander van der Eijk komt langs bij de COVS Oldambt en Veenkoloniën

WILDERVANK – De talentvolle scheidsrechter Sander van der Eijk op maandag 20 oktober in het clubgebouw “De Neutrale Hoek” van de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën in Wildervank.
Hij maakte in 2019 zijn debuut in het betaalde voetbal, floot vervolgens heel veel wedstrijden op het hoogst haalbare voetbalniveau te Nederland en timmert de laatste jaren ook aan de Europese weg. We hebben het hier natuurlijk over het toptalent en betaald voetbalscheidsrechter Sander van der Eijk, wie op 20 oktober aanstaande bij de COVS Oldambt en Veenkoloniën langskomt om van 19.00 tot 20.30 uur een presentatie te verzorgen over ‘communicatie en wedstrijdmanagement’.
Om een wedstrijd als scheidsrechter namelijk goed te volbrengen, moet je veel communiceren, met spelers, de banken én met je assistent-scheidsrechters. Als betaald voetbalscheidsrechter heeft Sander van der Eijk hier natuurlijk heel veel ervaring mee, wat het dan ook ontzettend bijzonder en waardevol maakt dat wij hem binnenkort in ons clubgebouw mogen ontvangen.
Iedereen is van harte welkom om de avond van 20 oktober bij te wonen, ook al stellen ze het op prijs als je je vooral wel even bij de secretaris van de COVS Oldambt en Veenkoloniën aanmeldt. Dit doe je door een mailtje te sturen naar secretaris@covssov.nl en wel vóór de datum van 16 oktober aanstaande. Er is plek voor 100 mensen en er zijn géén kosten aan je aanwezigheid verbonden, behalve dat consumpties voor eigen rekening zijn.
Het adres is: Clubgebouw “De Neutrale Hoek”, Woortmanslaan 3, Wildervank.
Bron: Henk Potze
Catharina Glazenburg