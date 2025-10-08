Twee aanhoudingen in onderzoek diefstal kogelwerende vesten en schilden

GRONINGEN, ASSEN – De politie heeft dinsdagochtend 7 oktober twee mannen aangehouden in verband met de diefstal van kogelwerende vesten en schilden. Deze werden in de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari gestolen uit enkele dienstvoertuigen die op dat moment bij een schadehersteller in Assen stonden. Een week later is in de nacht van vrijdag 7 februari op zaterdag 8 februari omstreeks 04:30 uur ingebroken in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) aan de Randweg in Zuidlaren.
Het gaat om een 25-jarige man uit Zoetermeer die is aangehouden in Assen en een 22-jarige Groninger die in zijn woonplaats is aangehouden. Het onderzoek naar de inbraak en diefstal gaat door en de politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.
Bron: Politie Eenheid Noord Nederland
Catharina Glazenburg