Veel belangstelling voor de Dag van de Veiligheid in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag organiseerde de gemeente Stadskanaal samen met verschillende organisaties de Dag van de Veiligheid. Het evenement vond plaats op het Generaal Maczekplein en was bedoeld om inwoners te informeren over veiligheid in de gemeente en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Bezoekers konden kennismaken met hulpdiensten, meedoen aan activiteiten en kregen handige tips voor een veilige leefomgeving.
Tijdens de Dag van de Veiligheid lieten verschillende organisaties zien hoe zij werken aan veiligheid in de gemeente Stadskanaal:
- Escape room over cybercrime en een smokkelauto
- Demo’s van politie, brandweer, BOA’s, defensie en EHBO
- Alcoholbrillen, kantelsimulator en dodehoek-demonstratie
- Fietsdiefstalshows en tips over verkeersveiligheid
- Informatie en activiteiten over veiligheid in huis en natuur
- Het belooft een leerzame én leuke dag te worden voor jong en oud.
Op het plein staan wel 30 organisaties klaar om je alles te vertellen over hun werk:
GGD Groningen
Politie
Brandweer
BOA’s van de gemeente Stadskanaal
Defensie
EHBO Stadskanaal
Rode Kruis
VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
Veilig Thuis
Veilig Verkeer Nederland
Bibliotheek Stadskanaal
Zorg- en Veiligheidshuis Groningen
Platform Veilig Ondernemen
Search and Rescue Nederland
Veteranen Search Team
HackShield
Staatsbosbeheer
Het Groninger Landschap
Veiligheidsregio Groningen
Meld Misdaad Anoniem
Humanitas
Verslavingspreventie Jongerenwerk Stadskanaal
Team Bewindvoering Stadskanaal
Leerplicht Stadskanaal
Sociale Dienst Groningen
Schuldhulpmaatje
Halt
Veiligheidsbus provincie Groningen
Bureau Halt Noord-Nederland
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Jongerenteam
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s in 2 delen.