Veel belangstelling voor de Dag van de Veiligheid in Stadskanaal

- CG - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag organiseerde de gemeente Stadskanaal samen met verschillende organisaties de Dag van de Veiligheid. Het evenement vond plaats op het Generaal Maczekplein en was bedoeld om inwoners te informeren over veiligheid in de gemeente en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Bezoekers konden kennismaken met hulpdiensten, meedoen aan activiteiten en kregen handige tips voor een veilige leefomgeving.

Tijdens de Dag van de Veiligheid lieten verschillende organisaties zien hoe zij werken aan veiligheid in de gemeente Stadskanaal:

  • Escape room over cybercrime en een smokkelauto
  • Demo’s van politie, brandweer, BOA’s, defensie en EHBO
  • Alcoholbrillen, kantelsimulator en dodehoek-demonstratie
  • Fietsdiefstalshows en tips over verkeersveiligheid
  • Informatie en activiteiten over veiligheid in huis en natuur
Op het plein staan wel 30 organisaties klaar om je alles te vertellen over hun werk:

GGD Groningen

Politie

Brandweer

BOA’s van de gemeente Stadskanaal

Defensie

EHBO Stadskanaal

Rode Kruis

VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)

Veilig Thuis

Veilig Verkeer Nederland

Bibliotheek Stadskanaal

Zorg- en Veiligheidshuis Groningen

Platform Veilig Ondernemen

Search and Rescue Nederland

Veteranen Search Team

HackShield

Staatsbosbeheer

Het Groninger Landschap

Veiligheidsregio Groningen

Meld Misdaad Anoniem

Humanitas

Verslavingspreventie Jongerenwerk Stadskanaal

Team Bewindvoering Stadskanaal

Leerplicht Stadskanaal

Sociale Dienst Groningen

Schuldhulpmaatje

Halt

Veiligheidsbus provincie Groningen

Bureau Halt Noord-Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Jongerenteam

Het was een leerzame én leuke dag voor jong en oud.

Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s in 2 delen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.