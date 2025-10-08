Wandelende skeletten, heksen en noem maar op. Het wordt weer griezelen in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op 31 oktober om 19:00 is het weer zover: De Halloweenoptocht van Vlagtwedde!



De eerste Halloweenoptocht in Vlagtwedde is al weer 24 jaar geleden. Het was destijds een van de eersten, zo niet de eerste, in de regio. Al 24 jaar lang lopen kinderen en volwassenen door de straten van Vlagtwedde, verkleed als griezels, monsters, heksen, en noem maar op.

Ook dit jaar gaat het weer gebeuren en wel op vrijdag 31 oktober. Om 19.00 uur vertrekt de stoet vanaf het schoolplein bij MFA het Aambeeld. Om daar alvast in de stemming te komen is er een lasershow op het schoolplein.



De optocht gaat door het dorp. Onderweg zullen ze allerlei griezelfiguren en decoraties tegen komen. Een groep vrijwilligers zal proberen de deelnemers de stuipen op het lijf te jagen. Muziekvereniging Dindua zal proberen de stoet richting het marktplein te begeleiden. Hier worden de kinderen verrast op een aardigheidje.



Op het plein kunnen de kinderen een broodje bakken en zijn er andere activiteiten te doen. In “discotheek de Schutstal” is een lieve heks die de kleinste kinderen een verhaal verteld. Er is een waarzegger die de kinderen allerlei fabels op de mouw speldt en verder is er griezelranja. Op het plein is een lasershow met muziek.



Voorafgaand aan de optocht is er een kleurwedstrijd. De kleurplaten kunnen gehaald worden bij de leden

van de Winkeliersgroep Vlagtwedde en ook daar weer worden ingeleverd. De prijsuitreiking is na de optocht op het plein.



De organisatoren hopen dat mensen weer in Halloweenkleding meelopen. De afgelopen edities hebben ze gezien hoe creatief mensen zijn en hoeveel leuke kostuums er zijn gemaakt, gehuurd of gekocht. Ook waren er deelnemers die liepen met versierde karren, bolderwagens e.d. De afgelopen edities liepen er zo’n 300 kinderen en tussen de 150 en 200 volwassenen mee. De organisatie rekent ook dit jaar op heel veel deelnemers en een prachtig scala aan griezelfiguren en attributen.

Deelname is op eigen risico.

Bron: Joyce Ten Holt, namens de Winkeliersgroep Vlagtwedde

Catharina Glazenburg

