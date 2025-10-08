STADSKANAAL – Op zaterdag 18 oktober 2025 is er weer een uur “Zingend naar de Zondag” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Tijdens deze zangavond zal het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal en soliste Thysia Betting-Slagter hun medewerking verlenen.
Al sinds de oprichting in 1938 is als hoofddoel het middels de zang verkondigen van het Evangelie van de Heer, onze God. “Die opdracht willen wij blijven vervullen! Zoek Zijn aangezicht waar vreugde is: Wie zingt, ziet met hartsogen, ziet soms poorten even opengaan. Hem leren loven wordt een eeuwigheid.”
Thysia Betting-Slagter is geboren in 1987 en groeide op in Tweede Exloërmond. Thuis werd er al op jonge leeftijd muziek gemaakt. In 2013 studeerde Thysia af als docent muziek aan het Prins Claus conservatorium te Groningen. Thysia heeft in de afgelopen jaren vele koren gedirigeerd en piano- en zanglessen gegeven.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Ronald Knol.
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur)en is vrij toegankelijk.
Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer Zingend naar de Zondag is op 15 november 2025 m.m.v. VocalSpirit o.l.v. Ronald IJmker.
Bron: Antonia Meijer
Catharina Glazenburg