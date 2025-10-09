Akkerheem organiseert bingomiddag in Partycentrum De Meet

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 9 oktober 06.00 uur door Stefan van der Gijze

BEWOLKING EN ZON

Het is deze dagen een afwisseling van uitgestrekte wolkenvelden en mooie perioden met zonneschijn. Zo ook vandaag, toch zullen de momenten met bewolking de overhand hebben, maar is het wel meestentijds droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 16 graden met vanmiddag een meest matige westenwind.

Ook vanavond en vannacht is er bewolking en een paar opklaringen. Het blijft overal droog en het wordt niet koud met minima van 11 of 12 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Morgen is er wat meer zon en oogt het weerbeeld vriendelijker buiten. Het blijft droog en met meer zon kan het 17 graden worden, wat aan de zachte kant is. De wind zal matig zijn uit het noordwesten.

In het weekend overheerst de bewolking met slechts af en toe wat zon. Een drupje motregen is ook niet uitgesloten. Temperaturen dan rond 15 of 16 graden.

Na het weekend zorgt een naar noordoost draaiende wind voor drogere en frissere lucht met meer opklaringen, maar ook dalende middagtemperaturen tot een graad of 12 en worden ook de nachten op termijn gevoelig kouder.