Akkerheem organiseert bingomiddag in Partycentrum De Meet

BELLINGWOLDE – Op zaterdagmiddag 8 november wordt in Partycentrum De Meet een bingomiddag gehouden.
De bingomiddag wordt georganiseerd door Verpleegcentrum Akkerheem. Het begint om 13.30 uur; de zaal gaat om 13.00 uur open.
Er worden acht rondes en een superronde gespeeld. Bij de superronde is een boodschappenpakket van de Plus ter waarde van 100 euro te winnen. Ook de andere prijzen zijn door lokale en niet lokale ondernemers gesponsord. In de pauze worden lootjes verkocht.
U dient zich voor deze middag aan te melden via 06-12343498 of mail greetje.van.bolhuis@oosterlengte.nl
Bron: Verpleegcentrum Akkerheem
Catharina Glazenburg