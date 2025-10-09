Burgemeester Klaas Sloots bezoekt OBS Wereldwijs tijdens burgemeestersontbijt

STADSKANAAL – Tijdens het jaarlijkse burgemeestersontbijt bracht burgemeester Klaas Sloots vandaag een bezoek aan de openbare basisschool Wereldwijs aan de Engelandlaan 1. Samen met leerlingen en leraren schoof hij aan voor een gezond ontbijt en gingen ze met elkaar in gesprek over thema’s als
burgerschap, democratie en een gezonde leefstijl.
OBS Wereldwijs is een taalschool waar leerlingen de Nederlandse taal leren. Op dit moment komen leerlingen uit wel 17 verschillende landen en spreken ze samen 12 verschillende talen. Deze diversiteit maakt de school tot een levendige plek waar kinderen verschillen leren te waarderen, bouwen aan verbinding en veel van elkaar leren. “Wij zijn ontzettend trots en vereerd dat de burgemeester bij ons op bezoek is,” vertelt de teamleider Stef Buurmeijer. “Onze leerlingen leren wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap, en hoe belangrijk respect, gezondheid en samenwerking daarbij is.”
Naast burgerschap is er op de school ook veel aandacht voor traumasensitief onderwijs en ouderbetrokkenheid. Ouders lezen regelmatig in hun eigen moedertaal voor in de klas en worden drie keer per jaar uitgenodigd voor oudergesprekken. Ook zijn er laagdrempelige koffieochtenden waar ouders elkaar en de school beter leren kennen. Bovendien is OBS Wereldwijs een expertisecentrum voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) en kreeg onlangs een zeer positieve beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij werd vooral de gedragen visie en de vertaling van ambities naar kwaliteitszorg geprezen.
Burgemeester Sloots kijkt met plezier terug op het bezoek vol inspirerende impressies: “OBS Wereldwijs laat zien hoe rijk onze gemeente is aan diversiteit en inzet. Het is inspirerend om te zien hoe hier gewerkt wordt aan een veilige, betrokken en gezonde leeromgeving voor ieder kind.”
Bron: Gemeente Stadskanaal
Foto’s: Auniek Klijnstra
Catharina Glazenburg