Burgemeester Velema ontbijt met leerlingen van CBS De Zaaier

SELLINGEN – Vanmorgen schoof burgemeester Jaap Velema in de kantine van het gemeentehuis in Sellingen aan bij een bijzonder gezelschap: een groep leerlingen van CBS De Zaaier uit Vlagtwedde. Samen genoten zij, in het kader van het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt, van een gezond ontbijt.
Met dit gezellige en leerzame moment wordt aandacht gevraagd voor het belang van een goed en gezond begin van de dag. Want nog altijd ontbijten veel kinderen niet, niet altijd, of niet gezond — en dat kan gevolgen hebben voor hun concentratie en leerprestaties.
Van 7 tot en met 10 oktober schuiven in totaal 239 burgemeesters in heel Nederland aan bij basisscholen in hun gemeente om het goede voorbeeld te geven en samen te leren over gezonde voeding. Het ontbijtpakket wordt ook dit jaar aangeboden door de productpartners van het Nationaal Schoolontbijt.
Het zogenoemde Burgemeestersontbijt is inmiddels een vaste traditie binnen de landelijke campagne. Tijdens het ontbijt maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met hun burgemeester, terwijl deze op zijn beurt het belang van een gezonde start van de dag onderstreept.
In Sellingen verliep het samenzijn in een feestelijke sfeer, met vrolijke gezichten, gezonde lekkernijen en leuke gesprekken. Zo werd het niet alleen een smakelijke, maar ook waardevolle ochtend.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg