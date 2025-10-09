College Oldambt presenteert begrotingsvoorstel 2026: “Na jaren van zaaien, nu tijd van oogsten”

OLDAMBT – Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt presenteert de begroting voor 2026. De begroting laat voor 2026 en 2027 zwarte cijfers zien, doordat het Rijk in het voorjaar meer middelen beschikbaar heeft gesteld dan eerder was verwacht. Dat betekent dat Oldambt door kan met de uitvoering van haar beleid en ambities uit het coalitieakkoord.
Wethouder financiën Ger Klein zegt daarover: “We hebben de afgelopen jaren koersvast en verantwoord gewerkt aan de belangrijke thema’s voor Oldambt. Daardoor is er ruimte om nu te investeren in wat echt telt voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd laten we een gezonde basis achter voor de nieuwe raad en het nieuwe college om straks hun eigen keuzes te maken.”
Plannen voor 2026
Het college zet in 2026 vooral in op prettig wonen en leven, een veilige, nette en bereikbare gemeente, ondernemen en ontwikkelen, duurzaamheid en bestuur en organisatie.
Prettig wonen en leven betekent meer betaalbare en veilige woningen voor jongeren en ouderen. Daarnaast moet de woonzorgvisie zorgen voor meer passende en levensloopbestendige woningen. Verder wordt een groot deel van de versterkingsopgave afgerond. Daarbij gaan herstel, verduurzaming en leefbaarheid hand in hand, bijvoorbeeld in dorpen als Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Drieborg. Ook vernieuwen we het sociaal domein en blijven we inzetten op zorg en ondersteuning die beter aansluiten bij de situatie van inwoners.
Veiligheid, netheid en bereikbaarheid zijn andere speerpunten. De gemeente zet de sluitende aanpak van jeugdgroepen voort, pakt ondermijnende criminaliteit aan en investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur, onder meer via het Wunderline-project en extra onderhoud van wegen en buitenruimte.
Tegelijkertijd werkt Oldambt aan een aantrekkelijke binnenstad, de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals De Rensel. Ook toerisme, cultuur en erfgoed krijgen een impuls, waarmee Oldambt zich verder profileert als Graanrepubliek van Oost-Groningen.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door deze plannen. De gemeente koppelt isolatie en energiebesparing aan programma’s als Oldambt Verwarmt en Nij Begun, met als doel het aardgasverbruik flink terug te dringen en energiearmoede te voorkomen. Zo werkt Oldambt toe naar een CO₂-neutrale en klimaatbestendige gemeente in 2050.
Daarnaast versterkt de gemeente onder de vlag van Nijambt haar eigen organisatie en dienstverlening, en zet zij meer in op participatie en heldere communicatie, zodat inwoners actief mee kunnen bouwen aan de toekomst van Oldambt.
Vooruitblik
De gemeenteraad bespreekt de begroting in november. En het is aan de raad om een oordeel te geven over deze plannen en begroting en daarover een besluit te nemen.
Tegelijkertijd kijkt het college ook verder vooruit. Hoewel er in 2026 en 2027 nog financiële ruimte is, verwacht de gemeente vanaf 2028 aanzienlijke tekorten door de daling van het gemeentefonds. Het college stelt daarom voor om nu al mogelijke maatregelen te verkennen, zodat de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen weloverwogen keuzes kunnen maken.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg