Duisternis op het Ballooërveld

BALLOO – Op zaterdag 25 oktober 2025 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een unieke avondwandeling over het Ballooërveld, een van de grootste heidevelden van Nederland.
Tijd: 17:45 – 20:45 uur
Startlocatie: Parkeerplaats Schaapskooi Balloo (Crabbeweg 2, Balloo)
Duur/afstand: ca. 3 uur – 5 km
Kosten: Gratis deelname (vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa welkom)
Deelnemers trekken de heide op om de zon langzaam achter de horizon te zien verdwijnen. Met speciale toestemming wandelen ze daarna verder in de schemering, wanneer stilte, donkerte en – bij helder weer – een adembenemende sterrenhemel de natuur een magisch decor geven.
Een zeldzame kans om de natuur van het Ballooërveld tijdens de Nacht van de Nacht op een heel bijzondere manier te beleven!
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg