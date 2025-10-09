Feest in de Hal 2025 groot succes dankzij inzet van vrijwilligers

NIEUW-WEERDINGE – Het afgelopen weekend stond De Mondenhal volledig in het teken van Feest in de Hal 2025. Drie dagen vol muziek, gezelligheid, kinderactiviteiten, een 55+ brunch en een sfeervolle fair op zondagmiddag maakten het tot een groot succes. De organisatie kijkt met trots en voldoening terug op een fantastisch weekend.
De kinderdag op vrijdag vormde een van de hoogtepunten. Een afwisselend programma zorgde voor veel enthousiasme bij de kinderen. De afsluiting bij de circustent, waar ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken naar het optreden van hun (klein)kinderen, maakte het extra speciaal. “Als je ziet hoeveel plezier de kinderen hebben en hoe iedereen meeleeft, weet je dat je bereikt hebt wat je wilde,” aldus de organisatie.
Toch benadrukt Stichting Feest in ’t Dörp Nieuw-Weerdinge dat dit succes nooit mogelijk was geweest zonder de enorme inzet van vrijwilligers. Aangekondigd en onaangekondigd kwamen ze helpen.
“Wat een betrokkenheid en enthousiasme hebben we gezien,” vertelt de organisatie. “Van de opbouw tot de laatste opruimactie – overal stonden mensen klaar om te helpen. Het is echt onvoorstelbaar hoe groot die bereidheid is geweest.”
Naast de vele helpende handen waren ook de positieve reacties uit het dorp overweldigend. “De reacties die we hebben gekregen waren zo fijn,” aldus de organisatie. “En daar doe je het eigenlijk voor. Dan vergeet je even hoeveel werk het was en hoe moe je ervan wordt – daarvan krijg je juist weer energie terug.”
De stichting spreekt haar diepe dankbaarheid uit richting alle vrijwilligers, verenigingen en dorpsbewoners die hebben bijgedragen aan het welslagen van dit weekend. “We zijn onvoorstelbaar dankbaar voor iedereen die zich heeft ingezet. Dankzij jullie hebben we samen laten zien wat voor kracht er in ons dorp schuilt.”
Met het succes van deze eerste editie in De Mondenhal kijkt de organisatie vol vertrouwen vooruit naar een mooie toekomst voor Feest in de Hal en andere dorpsactiviteiten.
Bron: Nathalie Huizing, namens Stichting Feest in’t Dörp Nieuw-Weerdinge
Catharina Glazenburg