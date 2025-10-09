Foto’s van de expositie van Gerard Platen

SELLINGEN – In het vierde kwartaal van 2025 exposeert Gerard Platen uit Ter Apel in het gemeentehuis te Sellingen. Uit zijn werken spreekt zijn verbondenheid met Westerwolde. Hij is actief bij de Kunstkring Westerwolde, AKE in Emmen en is ook aangesloten bij kunstenaarscollectief Souza in Emmen.
Westerwolde als inspiratiebron
Gerard begon met houtskooltekeningen en stapte daarna over op schilderen. Eerst maakte hij aquarellen, later schilderijen met acryl- en olieverf. Zijn stijl is realistisch en het Westerwoldse landschap is zijn favoriete onderwerp. Hier is hij namelijk geboren en getogen.
‘Werken, niet spelen’
Gerard mocht als kind altijd al graag tekenen. Alleen was dat vroeger niet toegestaan. Er moest worden gewerkt in plaats van gespeeld. En dus deed hij niets met zijn passie. Pas veel later kreeg hij de kans om een cursus tekenen en schilderen te volgen. Daarna werd het een serieuze hobby.
Het prachtige resultaat is nu te zien in het gemeentehuis in Sellingen. Aan de wanden in de hal van het gemeentehuis hangen schilderijen in acryl- en olieverf. In de vitrines zijn afbeeldingen op afgezaagde houten plankjes te bewonderen.
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg