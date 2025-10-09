Kattenkwaad en Poezenpret in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – De bibliotheek in Ter Apel staat dit najaar helemaal in het teken van onze harige vrienden! In de maanden oktober, november en december 2025 is daar de bijzondere expositie ‘Kattenkwaad en Poezenpret’ te bewonderen — een ode aan de kat in al haar vormen.
De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: kattenschilderijen van Ietje Röhr, een kattenverzameling van Annet Schuring en de Grote Poezenportretten Galerij, waaraan iedereen kan meedoen.
Schilderijen van Ietje Röhr
Kunstenares Ietje Röhr laat zien hoe veelzijdig de kat kan zijn. Haar realistische en kleurrijke werken — variërend van tekeningen en aquarellen tot schilderijen op linnen, papier, paneel of zelfs steen — brengen de karakteristieke houdingen en blikken van katten prachtig tot leven. Röhr, voormalig docent tekenen, schildert nu in haar vrije tijd met een scherp oog voor detail en expressie.
Kattenverzameling van Annet Schuring
Annet Schuring toont haar uitgebreide kattenverzameling, die ze al sinds haar jeugd opbouwt. Van postzegels en beeldjes tot zeldzame objecten: alles draait om de kat. Een feest van herkenning voor iedere kattenliefhebber!
De Grote Poezenportretten Galerij
Iedereen kan zelf bijdragen aan de expositie via de Grote Poezenportretten Galerij. Bezoekers worden uitgenodigd om een foto van hun eigen kat op te sturen. De ingezonden foto’s krijgen een plekje in de bibliotheek — een groeiende galerij van lokale poezensterren!
Wil je jouw kat ook laten schitteren? Stuur dan een foto naar westerwolde@bibliothekenwesterwolde.nl.
Boekenhoekje
Daarnaast is er een gezellig boekenhoekje ingericht, vol verhalen en informatieve boeken met – uiteraard – de kat in de hoofdrol.
Kom langs in de bibliotheek van Ter Apel en laat je verrassen door deze avontuurlijke viervoeters. De tentoonstelling is de hele herfst te bewonderen, dus genoeg tijd om even te komen snuffelen tussen al dat kattenkwaad en poezenpret!
Bron: Lilian Zielstra en Anneke de Vries
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg