Kinderboekenschrijfster Corien Oranje brengt bezoek aan C.B.S. De Vossenburcht in Winschoten

WINSCHOTEN – Gisteren wat het zover! De groepen 5 en 6 van C.B.S. De Vossenburcht mochten kinderboekenschrijfster Corien Oranje verwelkomen.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 verwelkomden haar in een erehaag. Alle kinderen hielden een boekomslag van haar boeken omhoog.
De afgelopen weken hebben de kinderen meerdere boeken gelezen en het was dan ook fijn om de schrijfster in het echt te ontmoeten. Ze vertelde hoe ze kinderboeken is gaan schrijven en de kinderen konden veel vragen stellen.
De leerlingen vonden het fijn dat Corien bij ze op bezoek wilde komen en ook nog eens uit haar boeken voorlas.
Bron en foto’s: Janet Akkerman
Catharina Glazenburg