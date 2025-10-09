Leerlingen CBS Het Baken rennen bijna €3000,- bij elkaar voor schoon drinkwater

WESTERLEE – Op woensdag 8 oktober overhandigden leerlingen van CBS Het Baken een cheque t.w.v. €2.928,90 aan Wim den Hertog, penningmeester van stichting Water for life. Het bedrag werd opgehaald via een sponsorloop, waarbij kinderen per gelopen rondje werden gesponsord door ouders, familie en vrienden. Hoe meer rondjes er werden gerend, hoe hoger de opbrengst.
Van waterbewustwording naar actie
Het idee voor de sponsorloop ontstond tijdens Nationale Kraanwaterdag op 24 september, die feestelijk werd gevierd op CBS Het Baken. Tijdens deze dag leerden leerlingen over het belang van kraanwater, waterbesparing en gezond drinkgedrag.
Waterbedrijf Groningen verzorgde tijdens de Kraanwaterdag educatieve lessen en buitenactiviteiten. De gemeente Oldambt deelde vanuit het project JOGG Oldambt (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) bidons en fruit uit. Zo leerden kinderen op een laagdrempelige manier hoe belangrijk water, groente en fruit zijn voor hun gezondheid. Maar ook ontdekten ze dat schoon drinkwater niet overal vanzelfsprekend is, in arme gebieden is toegang tot veilig drinkwater vaak een groot probleem. Voor CBS Het Baken was dat aanleiding om in actie te komen voor stichting Water for Life.
Samen sterk voor Water for Life
Ruim 80 kinderen deden op woensdag 1 oktober mee aan de sponsorloop en renden fanatiek hun rondjes. ‘Ik was blij verrast om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. We zijn de hele ochtend druk aan het stempelen geweest,’ aldus Hanna Bolt.
In totaal hebben de kinderen €2.428,90 opgehaald. De opbrengst van de sponsorloop werd verhoogd met een bijdrage van €250,- door zowel Waterbedrijf Groningen als de gemeente Oldambt. Daarmee komt het totaalbedrag op €2.928,90. De volledige opbrengst gaat naar stichting Water for Life.
Over stichting Water for Life
Stichting Water for Life zorgt ervoor dat mensen in arme gebieden toegang krijgen tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ze werken samen met lokale waterbedrijven om waterleidingen en toiletten aan te leggen en ondersteunen opleiding en onderhoud, zodat de voorzieningen duurzaam blijven.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg