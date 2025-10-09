Plantenruil Plus op zaterdag 11 oktober in Blijham

BLIJHAM – Groei en Bloei Winschoten e.o. organiseert op zaterdag 11 oktober een Plantenruil Plus op een nieuwe prachtige locatie de ‘Boschplaatse’, Oosteinde 46 Blijham. De familie Waalkens-Kremer is gastheer op deze locatie met een Engelse landschapstuin.
Ook niet-leden zijn welkom of mensen die geen planten in te brengen hebben. Er wordt hen wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd, ter plekke te voldoen.
Planten inbrengen kan vanaf 10.00 uur. Het ruilen van planten begint om 10.30 uur.
Naast planten komt Marieke van der West-Kuiper met pompoenen en/of vogeltaarten. De bijenvereniging staat er met bijenproducten en honing. Leuke kleine hebbedingen om te kopen!
Parkeren kan aan de secundaire weg. Mensen die planten inbrengen kunnen parkeren achter het huis bij de schuur.
Bron: Ria Hogervorst
Catharina Glazenburg