Subsidienieuws! Groningen 1 zet grote stap richting streekomroep

VLAGTWEDDE, WINSCHOTEN – Goed nieuws! Groningen 1 heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting de vorming van een sterke, gezamenlijke streekomroep voor de regio.
Net als vorig jaar diende Groningen 1 in juli een aanvraag in bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor de subsidieregeling Lokale omroepen 2026-2028. Deze regeling ondersteunt omroepen die intensiever willen samenwerken en willen doorgroeien naar één krachtige streekomroep per 1 januari 2028.
Het interim-bestuur van Groningen 1, met leden van RTV Westerwolde en RTVGO!, is ontzettend blij en trots dat de aanvraag is toegekend. Dankzij deze subsidie kan Groningen 1 de plannen verder uitrollen en belangrijke stappen zetten richting Streekomroep Groningen 1.
Met deze steun bouwt Groningen 1 aan een toekomstbestendige, professionele organisatie en versterkt de omroep de lokale journalistiek in de regio.
Samen sterk, samen één: Groningen 1!
Blijf op de hoogte via de website en socials en praat mee over de toekomst van lokale journalistiek in onze regio.
Bron: Bestuur Groningen 1
Catharina Glazenburg