Tim Knol brengt muzikale wandeltocht naar vanBeresteyn in Veendam

VEENDAM – Singer-songwriterTim Knol komt met zijn intieme en persoonlijke voorstelling Wanderings naar theater vanBeresteyn. Het wordt een avond vol muziek, verhalen en bezinning, geïnspireerd door zijn wandeltochten door binnen- en buitenland.
Van Texel tot Noorwegen, met zijn dochtertje op zijn rug, van het IJsselmeer tot het drielandenpunt – Tim Knol wandelt. En tijdens die tochten denkt hij na, blikt hij terug én vindt hij inspiratie.
Wanderings is het muzikale verslag van deze reizen. In zijn kenmerkende stijl – warm, eerlijk en oprecht – vertelt Tim over zijn ommekeer van een rusteloze levensstijl naar een meer verstilde manier van leven. Boosheid werd liefde, haast maakte plaats voor rust.
Naast persoonlijke verhalen brengt Tim in deze solo-voorstelling een mix van prachtige covers en veel nieuwe eigen liedjes. Alleen op het podium, omringd door zijn instrumenten, neemt hij het publiek mee op zijn muzikale reis.
Een bijzondere avond vol verhalen, muziek en inspiratie – perfect voor liefhebbers van het betere luisterlied en fans van Tim Knol.
Datum: Donderdag 16 oktober 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn