Tweede kamerlid Julian Bushoff komt naar Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Tweede kamerlid Julian Bushoff bezoekt aanstaande zaterdag Bellingwolde. De 26 jarige Groninger zal in gesprek gaan met de inwoners van de gemeente Westerwolde.
GroenLinks en PvdA van Westerwolde starten in Bellingwolde hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober a.s. Bushoff zal vanaf 12 uur in de Meet aansluiten en in gesprek gaan met de inwoners. Als volksvertegenwoordiger zet hij zich in voor een herwaardering van de publieke sector waarin we niet concurreren maar samenwerken, met een overheid die weer naast mensen staat en handelt vanuit vertrouwen. De regie terugpakken bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. Of het nu gaat om voldoende betaalbare woningen, betaalbare medicijnen of het aanpakken van de klimaatcrisis. In plaats van ieder voor zich, kiezen voor samen sterker. Iedereen heeft namelijk recht op de zekerheid van een fatsoenlijk bestaan en een duurzame toekomst.
Ondanks zijn drukke agenda maakt hij tijd vrij om zoveel mogelijk met Groningers in gesprek te gaan.
Gezamenlijke campagne PvdA/GroenLinks
De komende weken gaan beide Westerwoldse partijen gezamenlijk campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Samen dorpen bezoeken en contact leggen met de kiezer.
Naast de leden doen ook kandidaten op de lijst hieraan mee Onder het motto: Samen Vooruit! gaan zij in gesprek met mensen over hoe GroenLinks/PvdA hun problemen mee kunnen oplossen of verbeteren.
Bellingwolde – Blijham – Vlagtwedde – Sellingen – Ter Apel
Vanuit een vijftal plaatsen wordt campagne gevoerd.
Datum en tijd
– 11 oktober om 10:00 uur startpunt in Bellingwolde in De Meet. ’s Middags in Blijham
– 18 oktober om 10:00 uur startpunt in Sellingen bij Hof van Sellingen. ’s Middags in Vlagtwedde
– 25 oktober om 10:00 uur startpunt in Ter Apel bij Moekesgat
– Alle dagen van 10 – ±15 uur, met een pauze/lunch van 12.00 tot 13.00 uur
Bron: Jan Feiken
Catharina Glazenburg