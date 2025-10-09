Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond in het programma Muziek uit het leven van….Erik Cuiper. Hij heeft muziek van o.a. The Cats, Eric Clapton, The Police, Bon Jovi en nog veel meer.
Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..
Presentatie Willy Tiekstra en Jan Begeman doet de techniek.
Wilt u ook een keer mee doen aan het programma, stuur dan een mail naar:
muziekuithetlevenvan@radiowesterwolde.nl
Catharina Glazenburg
Bron: Willy Tiekstra