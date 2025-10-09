VCP zet nieuwe stap richting gemeenteraadsverkiezingen

OLDAMBT – Hieronder leest u een ingezonden artikel van VCP Oldambt.
Grote opschudding van de gemeentepolitiek in Oldambt aanstaande. Bart Plaatje staat in het Noorden bekend als een vakbondsman van de barricades. Een groot deel van die barricades stonden in de gemeente Oldambt. Ook zijn bestuurlijke ervaring is een grote plus en natuurlijk was hij voor de bond jarenlang de meest succesvolle campagneleider. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hadden Bart en de VCP elkaar snel gevonden.
Oldambt in het hart
Bart Plaatje : “ Vanaf 2015 kreeg ik als vakbondsbestuurder in de metaal met de mensen in Oldambt te maken. Vanaf het eerste moment heb ik dit nuchtere volk in mijn hart gedragen. Ik ben bij ze thuis geweest en heb met ze gegeten, gelachen en gehuild. Veel mensen van toen spreek ik nog regelmatig. Harde werkers, eerlijke mensen en voor de duvel niet bang. En toen het bestuur van de VCP een poosje terug belde of we eens door konden praten was ik meteen weer laaiend enthousiast. Het is een partij van, voor en door mensen zelf en met het gelijk van de gewone man en vrouw aan hun kant. Helemaal te gek!”.
Observaties tot nu toe.
Je kan wel zeggen dat er veel werk ligt en dat het hele spannende verkiezingen worden in maart. Bijvoorbeeld de miljoenenoverschrijding van de bouw van het nieuwe gemeentehuis die werd goedgekeurd alsof het niets voorstelde. Alleen Jan Kenter hield namens de VCP een vlammend betoog waarin hij uitlegde dat de overschrijding even groot was als 15.000 thuiszorg-uren. Maar toen de zorgvisie voor de toekomst van Oldambt in diezelfde vergadering voorlag was alles te vroeg en te duur volgens de andere partijen.
Gea Geerdes, namens de VCP, nam het stevig op voor de kleine kernen en de de ouderenzorg in Oldambt maar de andere partijen gaven weer niet thuis. De andere partijen in de raad spelen een spel met als doel de VCP telkens buiten het spel zetten. Samen met de inwoners van Oldambt hebben we nu de taak dat gelijk hebben ook gelijk krijgen zal zijn bij de volgende verkiezingen. Andere partijen zitten vast in een bestuurlijke werkelijkheid en blokkeren de waarheid van inwoners zelf. We moeten de VCP zo groot maken dat niemand ze meer buiten kan sluiten. Van decennia gelijk hebben naar nu ook gelijk krijgen. Pas dan wordt Oldambt weer van de mensen zelf.
Ingezonden door VCP Oldambt
Catharina Glazenburg