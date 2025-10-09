Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Op woensdagochtend 8 oktober was als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Kovviehoes “Veur Mekoar“ in Blijham.

Dit kovviehoes is onderdeel van SMG-Westerwolde. Na jaren van succesvol aanbieden van dagbesteding en woonzorg onder de naam Haardhout Blijham is er medio 2025 een uitbreiding gekomen. Het is toen verder gegaan onder de overkoepelende naam SMD- Westerwolde. Haardhout Blijham is nog steeds een dagbestedingsonderdeel hiervan.

Op 8 april 2025 zijn de deuren van het dagbestedingsonderdeel Kovviehoes “Veur Mekoar“ geopend en werken de medewerkers in groepjes van 6 personen in de keuken en bediening. Dit is zo een combinatie van werken achter de schermen en in contact komen met klanten.

Om 8.45 uur stond de koffie met koekjes klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze ochtend weer de drie gebruikelijke afstanden van 6, 8 en 10 kilometer. De eerste groep vertrok om 9.15 uur en maakte een ronde door het park van Blijham. Hierbij kwamen ze al snel aan bij de kerk.

Bij deze kerk is een gedenkteken dat herinnerd aan het feit dat op 29 september 1941 de spits door brand is verwoest. Een bommenwerper is, nadat het was aangeschoten door een Duits jachtvliegtuig, ontploft en neergestort. Een deel ervan kwam tegen de spits van de toren en deze is hierdoor door brand verwoest. Vijf bemanningsleden lieten hierbij het leven en zijn bij de kerk begraven.

Tijdens de wandeling door dit gedeelte van Blijham zagen de deelnemers ook op verschillende plekken onderdelen van het arboretum van het dorp. Dit is als het ware een adoptie arboretum. Iedereen kan, zowel particulier als ook een groep of vereniging, ter ere of nagedachtenis van een bepaalde gebeurtenis een boom planten. Of meerdere natuurlijk. Dit is dan een mooi symbool en een duurzame investering voor de hele gemeenschap.

De wandeling ging verder o.a. langs het Blijhamster bos, richting Lutjeloo en verder richting het natuurgebied de Gaast. Daar werd een korte pauze gehouden. Door de Gaast ging het toen verder richting Wedderbergen en vervolgens terug richting Blijham.

Hierbij ging het door de buurtschap Morige. Morige ligt, evenals de buurtschap Zandstroom, op een hoefijzervormige zandrug aan de weg van Blijham naar Wedde. Dit zijn twee kleinschalige randveenontginningsgebieden waarvan de ene, Zandstroom aan de rijke kant lag en Morige aan de arbeiders kant. De huizen staan enigszins schuin langs de weg, bepaald door de richting van de ontginningspercelen en niet door de richting van de weg. Vanaf de weg zijn er verschillende Morigerlanen, aangegeven met een nummer. Maar dan wel weer afgewisseld door een andere laan. Bijvoorbeeld door de Wiltslaan.

Hier staat nog het onderste gedeelte van een oude molen, nu in gebruik als woonhuis. Deze korenmolen werd in 1904 door G. Wilts gebouwd als korenmolen op de achtvormige onderbouw van de poldermolen uit de uniepolder onder Beerta. Op 17 maart 1947 is de molen door een enorme storm op hol geslagen en door brand verwoest. De stenen onderbouw is hierbij blijven staan en later ingericht als woonhuis.

Weer aangekomen in Blijham konden de liefhebbers in Kovviehoes Veur Mekoar zoals gebruikelijk weer genieten van de soep met brood.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

