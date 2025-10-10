Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 18 oktober Het Groninger Landschap van Middelstum

13:30 uur – 15:30 uur Borg Ewsum Oosterburen 1, Middelstum

Wandel mee en ontdek het rijke erfgoed van Middelstum en omgeving.

De route start bij de voormalige borg Ewsum met haar 13e-eeuwse toren en voert via Toornwerd naar het pittoreske Middelstum. Onderweg steek je het Boterdiep over, passeer je plekken van verdwenen borgen en hoor je verhalen over landschap en geschiedenis. De wandeling eindigt bij molen De Hoop, waar molenaar Jan Franken je ontvangt. De Historische Vereniging Middelstum werkt mee aan deze bijzondere tocht.

Elke zondag in oktober Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Zondag 19 oktober Paddenstoelenexcursie

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Ontdek de wereld van paddenstoelen! In de herfst is de variatie het grootst. Na een korte introductie over wat paddenstoelen zijn en hun rol in de natuur, ga je samen met de gids het landgoed op. Onderweg ontdek je de vele soorten én hoor je meer over de verborgen schimmelwereld onder de grond. Geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Zondag 19 oktober Op zoek naar de sporen van de Konikpaarden

14:00 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Op zoek naar sporen van konikpaarden. Ook als je de paarden zelf niet ziet, kun je overal hun aanwezigheid ontdekken. Samen met de gids leer je sporen herkennen en hoor je meer over deze sterke paarden die het hele jaar buiten leven. Met een beetje geluk zie je ze zelfs!

Trek stevige schoenen aan en ga anderhalf uur mee op pad – je ouders mogen natuurlijk mee.

Woensdag 22 oktober Natuurkunst: schildermiddag voor kinderen

13:30 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Zin om een zeehond of een prachtige vogel te schilderen? Kom dan naar deze schildermiddag. De zeehonden en bijzondere vogels staan al klaar om inspiratie op te doen. Wil je een echte zeehond op papier zetten of liever een fantasiedier in je eigen kleuren? Alles mag – zolang je maar plezier hebt met verf en kwast. Laat je fantasie de hoofdrol spelen!

Vrijdag 24 oktober Natuur knutsel/frutselmiddag voor volwassenen

14:00 uur – 16:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Zin om creatief aan de slag te gaan met materialen uit de natuur? Tijdens deze gezellige middag voor volwassenen maak je de mooiste herfstcreaties met bladeren, bloemen, schors en vruchten. Laat je inspireren door de natuur en ga lekker knutselen!

Zaterdag 25 oktober Herfst/paddenstoelenwandeling

10:00 uur – 13:00 uur Piloersemaborg Den Ham Sietse Veldstraweg 25 Den Ham

Ga mee op een herfstwandeling over het oude borgterrein van de Piloersemaborg en ontdek de wereld van paddenstoelen. Samen met een gids van de Mycologische Vereniging speur je naar bijzondere zwammen. Geen lange tocht, wél veel te zien op dit historische terrein!

Zaterdag 25 oktober Herfstdoemiddag

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Kom gezellig herfstknutselen met kastanjes, bladeren, pompoenen en meer! Voor jong en oud is er van alles te doen: van pompoen uithollen tot het maken van egeltjes en spinnen. Laat je creativiteit de vrije loop!

Toegang gratis, pompoenen €1,50 (zolang de voorraad strekt).

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; wandeling Ennemaborg

19:30 uur – 22:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Tijdens de landelijke Nacht van de Nacht leidt een groep gidsen een wandeling in het donker over Landgoed Ennemaborg. Hoe donker is het eigenlijk in het bos? Hoe vind je je weg zonder licht? En hoe doen de dieren dat? Welke soorten worden juist ’s nachts actief? Verandert de geur van het bos, hoor je andere geluiden dan overdag?

Een avond vol verrassingen, zintuigen op scherp – kom het zelf ervaren.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Dollard

19:30 uur – 22:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Ervaar de stilte en duisternis van de natuur bij de Dollard. Onder begeleiding van gidsen wandel je – zonder zaklamp – door polder Breebaart naar de Dollarddijk. Onderweg leer je over lichtvervuiling, sterren en nachtdieren. Na afloop wacht een warme drank bij het bezoekerscentrum.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Groningen

20:00 uur – 21:30 uur Molen WilhelminaMolenstreek 1 9738 AC, Groningen

De wandeling start bij de molen in Noorderhogebrug en voert naar een donker plekje in het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Daar blijkt of Nederland écht tot de meest verlichte landen ter wereld behoort. Onder de sterren ontvouwt zich een route door weilanden, langs hekken en over sloten. Met wat geluk verschijnt aan de horizon het licht van een vuurtoren.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Pieterburen

20:00 uur – 23:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Wandel in het donker over het Groningse Hogeland en ervaar de stilte en schoonheid van echte duisternis. Onder begeleiding van gidsen ontdek je hoe waardevol een onverlichte nacht is voor mens en natuur. Na afloop wacht iets warms bij het bezoekerscentrum.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

