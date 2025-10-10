Battle of the Bands – De Maten Verbindt!

TER APEL – Stichting De Maten Verbindt organiseert op zaterdag 25 oktober een spetterende muzikale avond in Dorpshuis De Vluchtweide!
Van 19:00 tot 01:00 uur strijden vijf rockbands om een felbegeerde plek in het voorprogramma van het Feestweekend in De Maten 2026. De verschillende bands zijn: Clean Stream, The Red Titty Birds, The Cleveland Streamers, Cassette Band en BlueAtics. Jij bepaalt mee wie er wint, jouw stem uit het publiek telt!
Mis deze avond vol energie, live muziek en gezelligheid niet. Kijk voor meer informatie op de website www.dematenverbindt.nl .
Rock mee, stem mee en beleef een onvergetelijke avond bij De Battle of the Bands!
Bron: Gert-Jan Veldman, Algemeen bestuurslid van “De Maten Verbindt”
Catharina Glazenburg