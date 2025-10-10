Bertus Kor ziet lang gekoesterde wens in vervulling gaan

VEENDAM – Bertus Kor kreeg woensdagmiddag bezoek vanuit het Veendammer gemeentehuis. Burgemeester Annelies Pleyte vergezeld van raadslid Pieta Loots kwamen gezellig langs. Bertus had ondertussen gezorgd voor een heerlijk gebakje met een glas vruchtensap. “Heb ik geleerd van mijn vader, die zei altijd als je voor het eerst mensen op bezoek krijgt, moet je altijd iets lekkers aanbieden”, zo begint Bertus zijn verhaal in zijn zoals hij het zelf noemt `museum-huisje`.

Bertus die volgend jaar 75 jaar hoopt te worden zag een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, zijn levensverhaal vertellen en laten zien hoe mooi hij in zijn onlangs gerenoveerde woning woonachtig is in Veendam.

Bertus is geboren in Huize Sint Franciscus in Veendam, en opgegroeid in Meeden bij zijn ouders Albertus Wolter Kor en Jantina Kaiser die 8 kinderen hadden (5 jongens en 3 meisjes). Bertus kreeg onderwijs op de lagere school, waar hij één keer bleef zitten. `Ik kon mij toen niet goed concentreren, want als ik voor mijn moeder boodschappen ophaalde, moest ik tegen de kruidenier zeggen schrijf het maar even op`. Dorpelingen spraken erover, en dat greep Bertus dusdanig aan dat hij zich in de klas niet meer kon concentreren.

Op de Technische school in Veendam ontving Bertus na zijn afgeronde studie zijn diploma timmeren en metselen met eervolle vermelding, uitgereikt in Hotel Veenlust. Bertus zijn bekende gezegde luid dan ook `Mensen zijn net als accu`s, wij hebben min en plus punten.

In 1981 kwam Bertus vanuit Meeden naar Veendam te wonen, en kwam bij de Werkvoorziening Wedeka aan het werk. Bertus was toen jaren in Borgerswold werkzaam waaronder de Kinderboerderij waar Bertus in totaal 350 weekenden werd ingezet tot aan zijn pensioen.

Op sportieve vlak was Bertus ook succesvol, zo won hij in 1979 de Borgerswoldloop, en ontving hij daarvoor de Noord-Oosterbokaal, waarna in 1997 hij werd uitgeroepen tot clubkampioen van de Damclub Veendam. Daarnaast is Bertus club-accordeonist bij sportclub Veendam aan de Langeleegte.

Bertus genoot zichtbaar van het aanwezige bezoek en van een luisterend oor. `Wat is dit toch mooi dat ik dit mee mag maken` aldus Bertus tussen zijn vele verhalen door, met tientallen gewonnen bekers, vaantjes en sjaals van zijn geliefde voetbalclub die in de woonkamer staan en hangen.

Bertus zou Bertus niet zijn zonder zijn accordeon, en dus bracht Bertus het liedje `Een beetje vrede` van Nicole ten gehore. Het is een geliefd nummer van Bertus die tot slot nog een wijze raad meegaf. `Ik oordeel niet en ga voor vrede en respect voor de medemens`.

Bron en foto’s: Peter Panneman

