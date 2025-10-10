Bijna tijd voor uw jaarlijkse griepprik

In oktober ontvangen veel mensen weer een uitnodiging voor de griepprik. De prik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep, bijvoorbeeld door hun leeftijd van 60 jaar of ouder, of door bepaalde medische aandoeningen. Zij kunnen de griepprik halen bij hun huisarts of bij de arts van hun instelling.
Voor de meeste mensen verloopt griep mild, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het virus ernstige gevolgen hebben. De griepprik biedt de beste bescherming: wie zich laat vaccineren, heeft gemiddeld 40% minder kans om door griep in het ziekenhuis te belanden. Ook verkleint de prik de kans om anderen te besmetten. Mocht u toch griep krijgen na vaccinatie, dan verloopt de ziekte meestal milder.
Griepprik als u zwanger bent
Ook pasgeboren baby’s kunnen ernstig ziek worden door griep. Daarom mag ook iedereen die tussen 15 oktober 2025 en 1 maart 2026 22 weken of langer zwanger is de griepprik halen. Daarmee beschermt u uw baby én uzelf tegen griep.
De verloskundige of gynaecoloog vertelt u over deze vaccinatie en kan uw vragen beantwoorden. Als u zwanger bent, maakt u bij het consultatiebureau een afspraak voor de griepprik. Dit kan tegelijk met de 22-wekenprik tegen kinkhoest. Het is veilig om beide vaccinaties tegelijk te krijgen.
Pneumokokkenprik
Bent u geboren in 1965 of in 1947 of daarvoor? Dan krijgt u dit najaar ook een uitnodiging van uw huis- of instellingsarts voor een pneumokokkenprik. Die prik beschermt tegen ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken, zoals longontsteking. U kunt deze prik tegelijk met de griepprik krijgen.
Bron: RIVM
Catharina Glazenburg