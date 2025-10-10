Brandweer bevrijdt jongen uit voetbaldoeltje

STADSKANAAL – Gisteren heeft brandweer Stadskanaal een jongen uit een voetbaldoeltje bevrijd.
Brandweer Stadskanaal werd gistermiddag rond kwart voor vijf opgeroepen voor een kind dat bij de Neuteboomschool/Wereldwijs met het hoofd tussen de spijlen van een voetbaldoel vast zat.
Gelukkig kon de brandweer met behulp van een spreider de metalen spijlen zover uit elkaar buigen dat de jongen snel uit zijn benarde positie bevrijd was.
De jongen kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond.
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg