Burgemeester Sikkema ontbijt samen met leerlingen van de Bladergroenschool

WINSCHOTEN – Het belang van een goed en gezond ontbijt staat hoog op de maatschappelijke agenda. Jaarlijks schuiven een kleine 300 burgemeesters met bakkers, boeren, telers en basisscholen uit de regio aan tafel om te leren en ervaren over een gezond ontbijt. Het is namelijk een feit dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. En dat heeft impact op de leerprestaties. Aandacht hiervoor blijft belangrijk, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Op vrijdag 10 oktober ontving burgemeester Sikkema negen leerlingen van de Bladergroenschool om samen te ontbijten.
Leerzame ochtend
Naast burgemeester Sikkema schoof ook Lianne van Rulo van educatieboerderij De Nieuwlandse Akker aan. Lianne had zelfgemaakte pompoensoep meegenomen en daarnaast diverse producten die bij hen op het land groeien. Want hoe ziet een tarwestengel eruit en wat wordt ervan gemaakt? Of een suikerbiet? Samen met burgemeester Sikkema sprak ze met de kinderen over het belang van ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk?
Schijf van vijf
De kinderen van de Bladergroenschool hebben ontbeten met een ontbijtpakket die voldoet aan de schijf van vijf van het Voedingscentrum. In het pakket zaten o.a. volkorenbrood en volkoren bolletjes van Bakker Prins, volkoren matzecrackers en gezond beleg, zoals 100% pindakaas en 20+ smeerkaas. Verder konden de burgemeester, Lianne, de leerkrachten en de kinderen kiezen uit halfvolle zuivel, sojadrink, water, thee, groente en fruit. Gezond én lekker!
Het Burgemeestersontbijt
Het Burgemeestersontbijt vindt een week lang plaats, in samenwerking met gemeentes, lokale ondernemers en scholen in heel Nederland. Het is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een klas kinderen met de burgemeester en lokale ondernemers gezond ontbijten op het gemeentehuis. Met het Nationaal Schoolontbijt en bijbehorende Burgemeestersontbijt leren en ervaren kinderen over een gezond ontbijt en draagt dit initiatief bij aan onze droom; elke dag een gezond ontbijt voor ieder kind.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg