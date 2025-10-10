Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en als gasten Harma de Roo van de bibliotheken Westerwolde en Dirk Stenekes uit Wedde.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Jan van Assema. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, spreekt Jan met: Bennie Bredek van de BBB over de aftrap van de verkiezingscampagne, Harm-Jan Kuper over woningbouw aan de Boermarke en Jan Dijkhuis over Praktijk Leerervaring.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Catharina Glazenburg