Europa investeert mee: Groningen krijgt een AI-fabriek



GRONINGEN – Europa investeert ruim 71 miljoen euro in een AI-fabriek in Groningen. Daarmee is de financiering rond en kan de realisatie van dit baanbrekende project, dat bestaat uit een supercomputer én expertisecentrum, van start.

Nederland diende hiervoor in juni een aanvraag in bij EuroHPC. Met bijdragen van 60 miljoen euro vanuit de Economische Agenda van Nij Begun en bijna 70 miljoen van het kabinet is de totale investering nu compleet. “Een fantastische kans voor het noorden,” zegt Roelien Kamminga, coördinerend bestuurder

van de Economische Agenda en burgemeester van Groningen. “We bouwen hier niet alleen aan technologie, maar aan oplossingen die het dagelijks leven verbeteren – van snellere diagnoses in de zorg tot slimmere landbouw en betere publieke dienstverlening.”



Internationale positie en regionale kracht

De AI-fabriek helpt om Europa digitaal sterker en minder afhankelijk te maken van landen als de Verenigde Staten en China. Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen en Digitalisering: “Met de AI-fabriek zetten we Groningen internationaal op de kaart. Het centrum trekt talent en bedrijven aan, en versterkt onze positie binnen het Europese AI- netwerk. Het maakt ons als Nederland sterker en onafhankelijker van andere landen. Zo investeren we in de toekomst van onze economie én het herstel van de regio.”



Wat komt er precies?

De AI-fabriek krijgt een expertisecentrum, in het historische Niemeyer-gebouw in Groningen, waar een team van AI-specialisten samenwerkt, kennis deelt en bedrijven helpt. En een supercomputer voor AI, die grote hoeveelheden data kan verwerken en gebruiken om slimme toepassingen te ontwikkelen. Deze locatie is nog niet bekend. De AI-fabriek maakt data, rekenkracht en expertise beschikbaar voor onderzoekers, ondernemers, overheden en organisaties in heel Nederland.



Interessant voor talent en innovatieve bedrijven

“Dat we er samen in zijn geslaagd om de AI-fabriek naar Groningen te halen, is geweldig!”, zegt Jakob Klompien kwartiermaker van de Economische Agenda van Nij Begun. “Deze investering geeft een enorme impuls aan de technologische ontwikkeling in onze regio en ver daarbuiten, versterkt onze economie en maakt dit gebied interessant voor talent en innovatieve bedrijven.”



In 2026 van start

Als alles volgens planning verloopt, start het expertisecentrum medio 2026 en draait de supercomputer begin 2027 op volle kracht. Naast het Europese geld investeren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en Defensie. Het Rijk trekt hiervoor nauw op met de regio.

Bron: Provincie Groningen

Catharina Glazenburg