Fashion Event inclusief Après-Ski Afterparty in vanBeresteyn

VEENDAM – Woensdagavond 15 oktober staat theater vanBeresteyn volledig in het teken van mode en stijl. Lokale ondernemers bundelen hun krachten voor een spetterende editie van het Fashion Event. Het belooft een avond te worden vol inspiratie en gezelligheid met als hoogtepunt een feestelijke Après-Ski Afterparty.
In de theaterzaal presenteren zowel mannelijke als vrouwelijke modellen de nieuwste wintertrends, samengesteld door modewinkels en ondernemers uit de regio. Denk aan warme kleuren, stoere stoffen en alles wat past bij het thema Wintersport.
De foyer van vanBeresteyn wordt speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd tot een winterse fashion hotspot, waar bezoekers zich onder kunnen dompelen in stijl en sfeer.
Na afloop barst het feest los tijdens de gezellige Après-ski Afterparty. Laat je verrassen, inspireren en entertainen op hét Veendammer fashion event van het jaar.
Datum: Woensdag 15 oktober 2025
Aanvang: 20.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn