Ga je mee op zoek naar paddenstoelen?

SCHOONLOO – De herfst is hét seizoen van de paddenstoelen! Op donderdag 23 oktober 2025 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een speelse en leerzame excursie rondom het Blankeveen bij Schoonloo.
Ze starten om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Olle Hullenweg, Schoonloo en ronden rond 12:00 uur weer af.
Tijdens deze wandeling gaan we samen met een Nationaal Park gids op zoek naar de vele soorten paddenstoelen die in het bos rond het Blankeveen te vinden zijn. Onderweg vertelt de gids hoe en waarom paddenstoelen groeien, en natuurlijk ook hoe ze heten. Verwonder je over de bijzondere vormen, kleuren en leefwijzen van deze fascinerende zwammen.
- Tijd: 10:00 – 12:00 uur
- Kosten: Gratis deelname (vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt op prijs gesteld).
- Bijzonderheden: Waterdichte schoenen aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan.
Deze excursie is geschikt voor jong en oud – kinderen en tieners zijn extra welkom. Tip: neem een spiegeltje mee om paddenstoelen van onderaf te bekijken, of gebruik de camera van je telefoon om mooie foto’s te maken. Ook opa en oma zijn van harte uitgenodigd!
Ga mee op ontdekkingstocht en beleef de magie van de herfst in het Drentsche Aa-gebied.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg